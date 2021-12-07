Власти заявили о ремонте здания бывшего кинотеатра «Октябрь»

Власти Рязани рассматривают вопрос о модернизации фасада здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Сейчас в помещениях бывшего кинотеатра работает культурно-досуговый центр «Октябрь».
«Уже есть проектно-сметная документация и прорабатывается вопрос о необходимых объемах и источниках финансирования», - говорится в сообщении администрации Рязани.
В это же время специалисты делают косметический ремонт входной группы, красят фасад, а также ремонтируют помещения.
К настоящему времени уже отремонтировали фойе, хореографические классы, проходы в зрительный зал, оснащается конференцзал и танцевальный зал.
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