На Съезде «Единой России» определили задачи на пятилетку и переизбрали руководящие органы

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«Единая Россия» на третьем этапе XX Съезда, который прошел в Москве 4 декабря, подвела итоги работы за пять лет, наметила планы по реализации народной программы, с которой победила на выборах в Госдуму, а также обновила составы руководящих органов.

«Успех партии на выборах определили не громкие лозунги, а отношение к избирателям. «Единая Россия» предложила людям конструктивную, созидательную и объединяющую повестку, а программа партии по праву стала называться народной, потому что основана на предложениях жителей страны», – отметил в своем выступлении президент Российской Федерации Владимир Путин.

Он подчеркнул, что приоритеты народной программы отражены в федеральном бюджете, она уже реализуется.

«Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, среди них – увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума», – напомнил Владимир Путин и особо отметил, что незамедлительное выполнение поставленных целей характеризует «Единую Россию» как ответственную и зрелую политическую силу.

По мнению президента страны, у «Единой России» есть все ресурсы, чтобы поддержать людей в решении волнующих вопросов. И призвал партию в кадровой работе опираться на тех, кто зарекомендовал себя в общественно значимой деятельности, науке, предпринимательстве, творческих сферах.

Он отдельно отметил роль партии в объединении ответственных сил вокруг общих целей и приоритетов, в решении масштабных задач, которые намечены на ближайшие годы и долгосрочную перспективу.

В выступлении председателя партии Дмитрия Медведева акцент был сделан на том, что «Единая Россия» сыграла важную роль в сохранении устойчивой экономики и социальной стабильности страны, последовательно реализуя курс президента. Отдельно он оценил работу партпроектов, работу общественных приемных партии – в пандемию они стали площадкой для волонтеров.

По его убеждению, эти достижения были бы невозможны без постоянного развития «Единой России» и обновления ее рядов.

«Мы открыли Высшую партийную школу, запустили проект «ПолитСтартап», который придал мощный импульс внутрипартийной конкуренции. 3,5 тыс. его участников стали депутатами разных уровней. 15 человек вошли в состав депутатов Государственной Думы», – сказал Дмитрий Медведев.

Главной целью для партии на ближайшие годы он назвал выполнение обязательств, заложенных в народной программе. Документ будет корректироваться и дополняться в соответствии с запросами людей.

«Чтобы выполнить народную программу, планы по развитию России, у нас есть все необходимое: силы, опыт и знания, проверенные кадры. Поддержка президента, прочные контакты с экспертами, общественностью, бизнесом. Но главное – у нас есть доверие избирателей», – заключил он.

Руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь предложил, чтобы депутаты-единороссы ежегодно отчитывались о реализации народной программы перед Съездом партии – эту инициативу президент назвал правильной.

В ходе Съезда председателем «Единой России» еще на пять лет переизбрали Дмитрия Медведева. Бориса Грызлова – на должность председателя Высшего совета партии.

Сам Высший совет «Единой России» обновился почти наполовину. Всего в его составе 100 человек, в том числе – секретарь регионального отделения партии, губернатор Рязанской области Николай Любимов.

«Продолжу работу в составе Высшего совета партии. Для меня это большая честь и очень серьезная ответственность», – написал на своей странице в социальных сетях лидер рязанских единороссов.

Николай Любимов подчеркнул, что предстоит большая работа по выполнению народной программы, ее региональной части, которая разрабатывалась на основе инициатив жителей Рязанской области.

«Вхождение в Совет поможет эффективно решать задачи, которые поставили перед нами люди», – подчеркнул Николай Любимов.

Секретарем Генсовета «Единой России» единогласно был переизбран Андрей Турчак. Состав руководящего органа обновился более чем наполовину, в него вошли представители всех регионов, всего 170 человек.

В числе новых лиц в составе Генерального совета партии – депутат Госдумы от Рязанской области Дмитрий Хубезов. Он же был избран членом в обновленный президиум Генсовета «Единой России».

«Спасибо за высокое доверие! Обещаю также честно выполнять свою работу. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил президент и избиратели», – поделился на своей странице в соцсетях Дмитрий Хубезов.

Свое членство в Генеральном совете сохранил председатель Рязанской областной думы Аркадий Фомин. Он положительно оценил идею, чтобы отчеты об исполнении народной программы стали ежегодными — как для депутатов перед избирателями, так и для фракции в Госдуме перед руководством партии.

«На своем уровне мы также будем обеспечивать реализацию мероприятий программы, продолжать депутатский контроль и прямое общение с жителями», – отметил Аркадий Фомин.

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