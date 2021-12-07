До конца года Рязанская область получит еще свыше 360 млн рублей

В 2021 году Рязанская область дополнительно получит свыше 360 миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте регионального правительства. Деньги в виде межбюджетных трансфертов выделят из резервного фонда правительства России.

Направят миллионы на медпомощь жителям области, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание коронавирусом.

Как отметил губернатор Николай Любимов, во время пандемии отрасли требуется постоянная поддержка.

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