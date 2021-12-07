В Рязани бесследно исчез мужчина с татуировкой «Галя» на кисти.

В Рязани бесследно исчез 69-летний Игнатов Михаил Иванович. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд Мещера».

По информации волонтеров, о местонахождении рязанца неизвестно с 6 декабря.

Приметы: рост 180 см, среднего телосложения, волосы седые.

Был одет на момент исчезновения: черная куртка, синие джинсы, кроссовки Adidas.

Особые приметы: на кисти руки татуировка «Галя».

«Если вы видели этого человека, вам известно его местонахождении, звоните в полицию по телефону: 112 или дежурному отряда: (4912) 51-21-71.

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