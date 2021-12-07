Рязанец задолжал дочерям более 600 тысяч рублей и исчез.

Судебные приставы Рязани и Рязанского района срочно разыскивают 42-летнего Кыркунова Евгения Михайловича. Зная об обязанности по содержанию своих несовершеннолетних дочерей 2012 и 2014 годов рождения, рязанец, тем не менее, не торопится исполнять решение суда. Долг нерадивого отца уже превысил сумму в 600 тысяч рублей.

Так как ни по месту регистрации, ни по последнему известному месту жительства в поселке Варские судебные приставы не смогли найти должника, им ничего не оставалось, как объявить его в розыск.

Всех, у кого есть любая информация о мужчине, просят сообщить приставам по телефону: +7 (4912) 29-45-00.

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