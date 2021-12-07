Двое молодых мужчин насмерть забили приятеля в Кораблинском районе

В Кораблинском районе обнаружили труп мужчины, сообщает СУ СК России по Рязанской области.

По предварительным данным, 2 декабря во время пьяного конфликта двое ранее судимых молодых мужчин – 29 и 23 лет, жестоко избили своего знакомого. Били его ногами и руками, фрагментами мебели. В какой-то момент в дело пошла даже стеклянная банка.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Подозреваемых уже задержали, они во всем признались. Сейчас они находятся под стражей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!