В Рязани на Михайловском шоссе произошло крупное ДТП

Утром, 7 декабря, на Михайловском шоссе напротив дома 2№52 произошло крупное ДТП. Об этом сообщает рязанская ГИБДД.

По предварительным данным, не поделили дорогу КАмАЗ и «Лада Ларгус». Водитель легкового автомобиля при выезде на шоссе не уступил дорогу грузовику, ехавшему по проезжей части.

В результате аварии легковой автомобиль получил повреждения, а его 32-летнего водителя доставили в больницу. Второй участник ДТП - 54-летний водитель КАмАЗа не пострадал.

По данному факту сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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