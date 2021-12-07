О метели рязанцев «предупредили» по факту

О сильном снеге и метели жителей Рязанской области «предупредили» по факту. Информация от метеорологов на ГУ МЧС появилась, когда упомянутые погодные явления уже начались.

«Ожидается сильный снег, метель, ухудшение видимости до 200-800 метров, усиление ветра порывами 12-17 м/с, на дорогах гололедица», - говорится в тексте метеопредупреждения.

Ранее на 7 декабря в светлое время суток в Рязани прогнозировалась температура до +1 градуса (по области – до +2) и осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

По данным портала «Метеовести», осадки в наши края принесла мощная циклоническая система, возникшая накануне над Средиземным морем.