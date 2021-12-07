ХК «Рязань» одержал важную победу над «Южным Уралом»

Павел Елизаров удачно вошел в игру, набрав в трех матчах два очка в свой актив. Фото пресс-службы ХК "Рязань".

ХК «Рязань» 6 декабря одержал победу на своем льду над орским «Южным Уралом», что позволило подопечным Игоря Гришина наконец-то переместиться на 22 строчку в табели о рангах ВХЛ. Теперь их от заветной зоны плей-офф отделяет 8 очков.

Первую заброшенную шайбу трибуны увидели на 29-ой минуте в исполнении Артема Прохорова, которого болельщики назвали лучшим игроком оября. Под занавес второго отделения хоккейного спектакля случилась кульминация: Андрей Виноградов поразил ворота Антона Тодыкова, но Максим Сергеев спустя 41 секунду вновь вывел «горожан» вперед.

В третьем игровом отрезке новобранец «Рязани» Павел Елизаров закрепил успех своей команды, а Леонид Климов увеличил разрыв в счете до трех голов. Чуть менее чем за три минуты до сирены Виноградов оформил дубль. Но это единственное, что смогли сделать гости – 4:2.

Игорь Гришин, главный тренер ХК «Рязань»:

- Выиграли очень тяжелый матч. Трудно поднимали ребят на эмоциональную игру. Почему-то половину матча ребята были в каком-то заторможенном состоянии. Но удалось нам найти слова и стечение обстоятельств так сложились, что четвертое звено, которое побольше отдыхало и были свежие, реализовали два хороших момента, тем самым мы переломили игру в свою пользу.

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