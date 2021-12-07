В пяти районах Рязанской области 7 декабря отключат электричество.

7 декабря 2021 года в пяти (5) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Захаровский район:

- село Попадьино, село Асники, село Байдики, деревня Брыницы, деревня Горностаевка, село Троицкое, село Захарово — с 09:00 до 16:00.

Старожиловский район:

- село Вороново — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Красное, деревня Красный Поселок, село Ижеславль, деревня Садовый Поселок, село Печерниковские Выселки, деревня Локня — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- поселок Поповка, село Картаносово, деревня Деулино, село Борисково — с 10:00 до 17:00.

Спасский район:

- село Городное, деревня Новые Лупяжи, село Бельское, село Веретье, село Кидусово, деревня Большие Лупяжи, деревня Велье-Родионовка — с 10:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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