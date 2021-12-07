Утром 7 декабря в Рязани образовались 10-балльные пробки. Фото: Яндекс.Карты

Утром 7 декабря, по данным «Яндекса», Рязань встала в 10-балльные пробки. Этому способствовал выпавший и продолжающий по состоянию на 8:50 идти снег.

Самые серьезные затруднения движения возникли на Московском шоссе в сторону центра (пробка почти до автовокзала), на Михайловском шоссе, улице Ситниковской – также в центр – и примыкающей улице Военных Автомобилистов. Также стоит Московское шоссе до проезда Шабулина, сам проезд, а вместе с ним – Бирюзова и Интернациональная (к Северной окружной).

Бордовые участки наблюдаются на улицах Типанова, Ленинского Комсомола, Дзержинского, Гагарина, Черновицкой, Есенина, Кальной, Касимовском шоссе. Очень протяженная пробка на улице Циолковского – Куйбышевском шоссе. Дашково-Песочня и вовсе превратилась в один большой затор вместе с Восточной окружной и улице Большой, где проблемы вплоть до самого Дядькова.

Актуальная информация – на карте.