Ушла из жизни известный врач-стоматолог из Касимова Мария Бычкова

5 декабря 2021 года в возрасте 73-лет скончалась Бычкова Мария Васильевна. Неизлечимая болезнь забрала эту «улыбчивую, позитивную женщину, которая никогда ни на что не жаловалась».

Стаж работы Марии Васильевны врачом-стоматологом составил 47 лет.

«В нашем кабинете она взяла на себя самое ответственное - детский прием, всегда могла найти подход к любому ребенку. И до последнего она была на посту. Для нас всех это огромная потеря» - говорится в некрологе ее коллег.

Прощание с Марией Васильевной Бычковой пройдет 8 декабря в Никольской церкви. Отпевание в 9 часов.

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