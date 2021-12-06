Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 декабря 2021 19:24

В Рязани и области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для пожилых

Главный санитарный врач подписала соответствующий документ
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Рязани и области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан старше 60 лет. Соответствующее постановление подписала руководитель регионального Роспотребнадзора Лариса Сараева.

Кроме того, согласно документу, она расширила список профессий, кому так же в обязательном порядке нужно привиться:

- работникам санаторно-курортной сферы;

- работникам промышленных предприятий;

- людям, живущих в интернатах, пансионатах и других организациях соцобслуживания.

Первую дозу эти категории лиц обязаны получить до 10 января 2022 года. Второй компонент до 10 февраля.