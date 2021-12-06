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Общество6 декабря 2021 15:26

В Ухоловском районе капитально отремонтировали дорогу

Специалисты управились почти за полгода
Источник:kp.ru
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В Ухоловском районе завершился капитальный ремонт участка автодороги Ухолово - Дегтяные Борки - граница района. Ремонт начали еще в июне - 11 километров дороги с нетерпением ждали местные жители, поскольку по ней проходит часть школьного маршрута.

Специалисты укрепили основание проезжей части и обочины, уложили асфальт, сменили водопропускные трубы, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Также по проекту отремонтировали два моста и добавили четыре остановочных павильона.

Впрочем, на этом работы не закончатся: в следующем году в порядок приведут еще более 4,3 км трассы.