В Ухоловском районе капитально отремонтировали дорогу

В Ухоловском районе завершился капитальный ремонт участка автодороги Ухолово - Дегтяные Борки - граница района. Ремонт начали еще в июне - 11 километров дороги с нетерпением ждали местные жители, поскольку по ней проходит часть школьного маршрута.

Специалисты укрепили основание проезжей части и обочины, уложили асфальт, сменили водопропускные трубы, нанесли разметку и установили дорожные знаки. Также по проекту отремонтировали два моста и добавили четыре остановочных павильона.

Впрочем, на этом работы не закончатся: в следующем году в порядок приведут еще более 4,3 км трассы.