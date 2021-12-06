В Рязани от коронавируса скончалась девушка, которой было всего 37 лет

В понедельник, 6 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 18 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре и октябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Речь идет о шести женщинах (37 лет, 65 лет, 67 лет, 81 год, 86 лет, 89 лет) и пяти мужчинах (54 года, 58 лет, 67 лет, 69 лет, 80 лет), скончавшихся в сентябре.

А также четырех женщинах (65 лет, 65 лет, 67 лет, 78 лет) и трех мужчинах (61 год, 65 лет, 71 год), скончавшихся в октябре.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2084 человек.