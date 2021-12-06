Многие проблемы создаются на пустом месте

Очередное медицинское учреждение попало под критику рязанцев. На этот раз жители жалуются на работу поликлиники №10, расположенную на улице Крупской в Московском районе. Люди часами ждут приема терапевта.

«Днем работал один терапевт, а вечером три. Очередь в две стороны», – сообщил в соцсетях пациент поликлиники.

Очереди к врачам сейчас стали обычным делом. Причем проблемы во всех поликлиниках однотипны: люди жалуются на очереди в регистратуру и невозможность записаться к врачам по телефону. Администрация медучреждений, как правило, жалуется на нехватку персонала. Персонал – на низкую зарплату.

«Во многих поликлиниках действительно не хватает сотрудников. Одно дело, когда требуются квалифицированные врачи. Однако чаще всего не хватает как раз тех, у кого зарплата самая низкая, например, работников регистратуры. Заходя в поликлинику, пациенты сразу видят огромную очередь, что, естественно, вызывает негатив. Эта проблема, стоящая перед здравоохранением, – не из самых сложных. Надо просто поднять зарплату людям, в первую очередь, самым низкооплачиваемым. Тогда постепенно штат поликлиник будет заполнен, и многие проблемы решатся. Можно, конечно, выложить в соцсети прямой телефон министра Андрея Прилуцкого, но так вопросы не решаются», – отметил депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров.

Действительно, если люди не идут работать на низкую зарплату, то виноваты не они, а система, которая не дает возможности трудоустраивать людей и создает проблемы на пустом месте.