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Общество6 декабря 2021 13:11

Автопарк рязанского «Водоканала» пополнили 14 новых спецмашин

Новый транспорт уже осмотрели и одобрили
Источник:kp.ru
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Транспортный парк МП «Водоканал» увеличился на 14 единиц, сообщает пресс-служба администрации города. Всего поступили девять аварийно-ремонтных автомобилей «Газель», две баровые установки, илосос, каналопромывочная машина и автобус.

До конца 2021 года прибудут еще семь аварийно-ремонтных машин и илосос, а в течение января – кран манипулятор. Основную часть техники приобрели по договору лизинга, остальную – по договорам поставки.

«Приобретение новой техники позволит оперативно устранять аварии, обеспечить комфортные условия работы и повысить эффективность выполнения плановых работ», - говорится в сообщении.