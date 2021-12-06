Автопарк рязанского «Водоканала» пополнили 14 новых спецмашин

Транспортный парк МП «Водоканал» увеличился на 14 единиц, сообщает пресс-служба администрации города. Всего поступили девять аварийно-ремонтных автомобилей «Газель», две баровые установки, илосос, каналопромывочная машина и автобус.

До конца 2021 года прибудут еще семь аварийно-ремонтных машин и илосос, а в течение января – кран манипулятор. Основную часть техники приобрели по договору лизинга, остальную – по договорам поставки.

«Приобретение новой техники позволит оперативно устранять аварии, обеспечить комфортные условия работы и повысить эффективность выполнения плановых работ», - говорится в сообщении.