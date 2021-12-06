Фестиваль ледовых скульптур пройдет в Рязани с 3 по 8 января

Фестиваль ледовых скульптур станет центральным событием новогодней программы в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации города по итогам совещания 6 декабря.

В фестивале, который пройдет с 3 по 8 января, планируется участие пяти команд известных мастеров. Их композиции высотой до трех с половиной метров найдут свое место на Лыбедском бульваре.

В дни фестиваля можно будет понаблюдать за процессом создания скульптур изо льда и, конечно, насладиться результатом.

Как сообщалось ранее, начнутся праздничные мероприятия 25 декабря с «Акции 2.0.22» (подробнее).