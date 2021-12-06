Новогодние праздники в Рязани начнут отмечать 25 декабря

Новогодние праздники в Рязани начнут отмечать с 25 декабря. Старт – в 14:00. Главной героиней «Акции 2.0.22» - именно с нее начнется празднование – станет Забава Путятишна.

А на следующий день по Рязани будет курсировать «Забавный морозобус». Встретить его можно будет не только на центральных улицах города, но и на окраинах – в поселках Строитель, Мирный, Шлаковом, Соколовке.

Ранее сообщалось о работе новогоднего уличного телевидения. Большие мультимедийные экраны установят на нескольких площадках Рязани (читать подробнее).

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