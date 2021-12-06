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Авто6 декабря 2021 11:19

На улице Свободы и Окском проезде с 31 декабря 2021 года запретят парковку

Власти Рязани решили сделать дорожное движение более безопасным
Источник:kp.ru
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С 31 декабря власти Рязани планируют запретить остановку и стоянку автомобилей на Окском проезде с одной стороны дороги на участке от улицы Свободы до дома №2а и на улице Свободы с двух сторон - от Окского проезда до улицы Затинной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Причина грядущих изменений – повышение безопасности дорожного движения и пропускной способности транспорта.

Чиновники мэрии Рязани просят всех автовладельцев принять эту информацию к сведению и быть внимательными на дорогах.

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