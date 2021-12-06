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Общество6 декабря 2021 10:52

Собчак связала соцопрос в Рязанской области с напряженностью из-за QR-кодов

И совершенно зря: аналогичные исследования за бюджетный счет (даже дороже) заказывали и в 2020 году, и в 2019-м
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Ксения Собчак упомянула проводимую властями в Рязанской области госзакупку, чтобы подтвердить тезис о напряженности в регионах из-за введения QR-кодов. Но пренебрегла важными деталями.

Ксения Собчак упомянула проводимую властями в Рязанской области госзакупку, чтобы подтвердить тезис о напряженности в регионах из-за введения QR-кодов. Но пренебрегла важными деталями.

Ксения Собчак упомянула проводимую властями в Рязанской области госзакупку, чтобы подтвердить тезис о напряженности в регионах из-за введения QR-кодов. Новостной дайджест с комментариями ведущей вышел на ее YouTube-канале.

Рязанская область названа в числе пяти регионов, где за бюджетный счет планируется провести, как выразилась сама Собчак, «оценку социальной и политической напряженности».

«Эти поквартирные обходы тоже закрыты и заказы на них появились как раз в ноябре – на пике протестов против QR-кодов и драк в казанских автобусах. Ну что ж, самое время», - заметила Собчак.

Если дословно, упомянутая закупка называется: «Оказание услуг по проведению социологического исследования по определению уровня оценки населением общественно-политической ситуации». Объявлена она действительно 18 ноября 2021 года на 346 тыс. рублей. Однако Ксения и ее команда допустили ряд неточностей.

Во-первых, в случае Рязанской области исполнителя выбирают посредством электронного аукциона – не закупки у единственного поставщика. Во-вторых, подобные исследования с еще большей начальной ценой (до 600 тыс. руб.) заказывались и в 2020, и в 2019 годах (даже дважды), то есть с QR-кодами связаны быть не могли.

Сомневаться же в недовольстве значительной части населения режимом QR-кодов, конечно, не приходится.