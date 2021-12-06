Губернатор попросил министра спорта РФ Олега Матыцина помощи в строительстве в Рязани бассейна

6 декабря в Рязань приехал министр спорта России Олег Матыцин. Федеральный чиновник, как и планировалось, побывал в Академии единоборств.
По данным «АиФ-Рязань», глава ведомства осмотрел спортивный комплекс и встретился с общественностью.
Отмечается, во время встречи с губернатором Рязанской области Николаем Любимовым последний попросил у министра помощи в строительстве в Рязани 50-метрового бассейна.
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