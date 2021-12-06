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Происшествия6 декабря 2021 8:40

В Рязани ехавшая на вызов «скорая» столкнулась с легковушкой

В Госавтоинспекции прокомментировали случившееся
Источник:kp.ru
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вечером 3 декабря на улице Циолковского в Рязани случилось ДТП с участием машины скорой помощи.

Вечером 3 декабря на улице Циолковского в Рязани случилось ДТП с участием машины скорой помощи.

Вечером 3 декабря на улице Циолковского в Рязани случилось ДТП с участием машины скорой помощи. «Газель», ехавшая со спецсигналами, столкнулась с Nissan Qashqai, сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции.

В момент столкновения (около 19:55) «скорая», спеша по очередному вызову с включенной мигалкой, проезжала перекресток с проездом Яблочкова на красный сигнал светофора. 36-летний водитель Nissan двигался на зеленый.

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась 30-летней пассажирке «Газели». Это единственное, что смогли сказать о последствиях инцидента в ГИБДД.

Пострадала 30-летняя пассажирка "скорой".

Пострадала 30-летняя пассажирка "скорой".