Из магазинов и кафе Рязани изъяли алкоголь, запрещенный к продаже

Во время рейдов в минувшие выходные полицейские изъяли алкоголь, который торговали незаконно из четырех кафе и шести магазинов, сообщает УМВД России по Рязанской области.

Произошло это в кафе на лицах Связи, Новоселов, Кирпичный завод, а также Касимовском шоссе. Что касается магазинов, то находятся они Рыбновском, Рязанском, Ермишинском, Шацком и Ряжском районах, а также на улице Качевской в Рязани.

Кроме того, оперативники изъяли из незаконного оборота алкоголь, которым торговали прямо из гаражей в поселке Ибредский Кораблинского района и Скопине.

Всего у бутлегеров изъяли 417 литров спиртного.

На всех нарушителей наложат серьезные штрафы.

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