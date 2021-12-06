В 104 рязанских образовательных учреждениях введены карантины

По состоянию на 6 декабря в 104 образовательных учреждениях Рязанской области проводятся противоэпидемические мероприятия из-за COVID-19. Так как выявлены единичные случаи заболевания, на карантине находятся отдельные группы и классы.

По информации оперативной группы при региональном правительстве, сейчас в списке, который при этом не приводится, 23 детских сада, 61 школа, 15 средних специальных и пять высших учебных заведений.

Неделей ранее карантины действовали в 94 образовательных учреждениях. Больше всего по сравнению с прошлой неделей прибавилось школ – девять.