На десяти улицах Рязани в понедельник отключили воду

6 декабря на десятке улиц Рязани отключат подачу холодной воды. Об этом сообщает МП «Водоканал Рязани». Причину отключения на муниципальном предприятии решили не озвучивать. Предположим, что рабочие будут проводить некие работы на водопроводе.

В понедельник с 10:30 до 19:00 холодной воды не будет по следующим адресам в Рязани и поселке Дядьково:

- улица Березовая улица;

- улица Братиславская, дом 1/2, 2 корпус1, 5/1, 6, 6 корпус 1, 7/2, 8, 8 корпус 1, 9, 13, 15/1, 17/2;

- улица Гоголя, д. 3, 3 корп.1, 3а, 4, 6, 7, 7а, 8, 9/8, 12, 12/9, 13, 16а, 17, 21, 22/1, 23, 24, 24 корп.1, 26, 29, 31, 32, 33, 33 корп.1;

- улица Островского, д. 3, 5, 6, 6 корп.1, 7, 8/20, 9/18, 11/17, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 18 корп.1;

- улица Полетаева, д. 1/14, 2/12, 3, 4, 5, 5 корп.1, 6, 7/11, 10/10, 11, 11 корп.1, 12, 13 корп.1, 15, 15 корп.1, 16;

- улица Толстого,

- улица Черновицкая, д. 23, 23 корп.1, 23 корп.2, 23 корп.3, 24 корп.1, 25, 25 корп.1, 25 корп.2, 27, 27 корп.1, 27 корп.2, 27 корп.3;

- улица Чернышевского.

Кроме того, отключили уже воду до 17:00 в Ленпоселке (Дядьково), дома с 1 по 24, а также в доме №61 по Московскому шоссе.