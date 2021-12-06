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Здоровье6 декабря 2021 6:54

Число пациентов рязанских ковид-госпиталей снижается 14-й день подряд

В регионе, по данным минздрава, стало меньше госпитализированных с COVID-19, а вот тяжелых пациентов – не стало
Источник:kp.ru
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Минздрав Рязанской области в своем отчете за 5 декабря вновь сообщил о снижении числа пациентов в ковид-госпиталях. Это происходит 14-й день подряд, начиная с 21 ноября, когда в больницах находилось 1222 человека с COVID-19. Теперь в стационарах 869 пациентов с таким диагнозом (это если верить официальным данным).

Анализ официальной статистики показывает, что по сравнению с пиковыми значениями значительно уменьшились только доля и количество пациентов в состоянии средней степени тяжести. Вечером 5 декабря таких было 600, 21 ноября – 929.

Состояние 190 человек врачи оценивают как тяжелое (21 ноября было 207). При этом на аппаратах искусственной вентиляции, наоборот, стало больше инфицированных – 34 против 33.