Кто займет ключевую должность в региональном правительстве?

Вице-губернатор – одна из ключевых фигур в региональном правительстве. Это не праздные рассуждения, это мнение губернатора Николая Любимова. Но как-то так получилось, что правительство Рязанской области большую часть года обходится без этой ключевой фигуры. Мало того, две последние персоны, занимавшие эту должность, завершили свою деятельность не просто бесславно, их уход сопровождался грандиозными скандалами.

Рассуждать о том, кто станет следующим вице-губернатором, когда может пройти назначение и произойдет ли это назначение вообще – занятие из области предположений, тем более, что назначение губернатором кандидата на эту должность носит, скорее, формальный характер, оно, как минимум, согласуется федеральным центром.

Тем не менее, сегодня мы предоставляем возможность нашим читателям побыть немного «вершителями судеб» рязанской политики и предлагаем принять участие в опросе на тему «Кто достоин стать вице-губернатором Рязанской области». Чтобы принять участие в голосовании, подпишитесь на наш Telegram-канал или перейдите на страницу голосования по ссылке …

Кто, по вашему мнению, достоин стать вице-губернатором Рязанской области?

Виталий Артемов

Евгений Беленецкий

Игорь Греков

Анна Рослякова

Георгий Свид

Михаил Семенов

Кто-то другой (укажу в комментариях)