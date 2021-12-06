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Происшествия6 декабря 2021 5:25

Сбитому поездом 52-летнему рязанцу удалось выжить

Пострадавшего срочно госпитализировали в ОКБ
Источник:kp.ru
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Вечером 5 декабря поезд сбил 52-летнего мужчину. Все произошло на железнодорожном перегоне между «Рязанью-1» и платформой «Лагерный».

По данным Ya62 со ссылкой на источник в экстренных службах, пострадавшего мужчину госпитализировали в рязанскую ОКБ. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы, а также множество переломов ребер.

В октябре этого года в Рязанской 30-летний мужчина под грузовой состав. В том случае выжить не удалось.

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