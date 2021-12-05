Дом, где зарезали пенсионера из-за велосипеда в поселке Шилово.

Появились фото с места убийства пенсионера в поселке Шилово из-за велосипеда. Подозреваемый в убийстве старика, ранее судимый местный житель, задержан. Следователи Шиловского МСО СУ СК России по Рязанской области продолжают расследование уголовного дела.

Мужчину пытались спасти, перетянули вену, но было тщетно.

Все произошло, когда 72-летний мужчина пришел к пьяному соседу, чтобы забрать свой велосипед. Но молодому рецидивисту не понравилось, что старик начал высказывать претензии. Один удар ножом в бедро лишил жизни пенсионера (читать подробнее).

Кровь убирали совками.

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