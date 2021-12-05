В Рязанской области 6 декабря отключат электроэнергию в 10 районах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 10 районах Рязанской области отключат электроэнергию 6 декабря. Информация размещена на сайте «Рязаньэнерго». При этом в график могут вноситься изменения.

Пока в списке 44 населенных пункта. В Спасском, Шиловском и Сапожковском районах отключение продлится с 9:00 до 16:00, в Пронском, Кораблинском и Старжиловском – до 17:00. Также в нескольких случаях предусмотрены «окна» с 9:59 до 15:59 и с 10:30 до 13:00.

9:00 – 16:00

- Спасский район: д. Малые Гулынки, п. Павловка, с. Кирицы, д. Бессоновка, с. Шатрище, с. Устрань, д. Никитино, д. Полянки, д. Соболевая, с. Фатьяновка, д. Чевкино,

с. Засечье, с. Сушки, п. Красный Яр, д. Милованово, д. Одоевцево, д. Разбердеево, д. Шатилово;

- Шиловский район: д. Марьины Хутора;

- Сапожковский район: д. Ряжские Выселки, с. Новокрасное, д. Ванино, с. Уда, п. Красава, д. Мелекшино-Выселки, с. Ястребки, с. Малый Сапожок.

9:00 – 17:00

- Пронский район: д. Петровка;

- Кораблинский район: д. Строилово, д. Шилово, с. Кумино, с. Курбатово, д. Гальцово, д. Ляпуновка, д. Хомут, с. Бестужево, с. Юраково;

- Старожиловский район: с. Вороново.

9:59 – 15:59

- Рыбновский район: д. Перекаль;

- Рязанский район: п. Передельцы, д. Отводное, с. Ласково;

- Касимовский район: с. Перво.

10:30 – 13:00

- Чучковский район: с. Аладьино.