5 декабря в Рязанской области подтвердили смерть от коронавируса еще 20 человек

В воскресенье, 5 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Среди скончавшихся преимущественно люди старшего возраста.

В списке новых жертв шесть мужчин – 70 лет, 71 год, 72 года, 72 года, 82 года, 90 лет а также 14 женщин – 47 лет, 50 лет, 53 года, 59 лет, 63 года, 65 лет, 65 лет, 72 года, 75 лет, 75 лет, 79 лет, 83 года, 85 лет, 86 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2066 человек.

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В оперативной группе рассказали о поле и возрасте скончавшихся (подробности).