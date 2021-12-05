В центре Рязани попавший в ДТП автомобиль вылетел на тротуар. Фото: vk.com/ryazandtp

Утром 5 декабря в центре Рязани столкнулись два автомобиля Renault. Случилось это на пересечении улиц Ленина и Введенской.

В результате ДТП одна из легковушек вылетела на тротуар – к остановке общественного транспорта у ТЦ «Атрон-Сити». Информации о пострадавших не поступало.

Напомним, 30 ноября вылетевший к остановке «Химволокно» грузовик сбил трех женщин. Две из них погибли, одна госпитализирована. Против водителя грузовика возбуждено уголовное дело.