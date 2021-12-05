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Спорт5 декабря 2021 7:33

Титулованный дзюдоист из Рязани Михаил Пуляев завершил карьеру

Заслуженный мастер спорта России стал тренировать в родной спортшколе
Источник:kp.ru
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За свою карьеру Михаил Пуляев трижды становился чемпионом мира. Фото: European Judo Union

За свою карьеру Михаил Пуляев трижды становился чемпионом мира. Фото: European Judo Union

Дзюдоист Михаил Пуляев из Рязани официально ушел из большого спорта. Он начал работать тренером в родной спортивной школе «Комета», сообщают «Рязанские ведомости».

4 декабря заслуженного мастера спорта России чествовали на торжественном открытии всероссийских юношеских соревнований «Рязанский фестиваль judo» в Академии единоборств. Михаил Пуляев на протяжении 16 лет защищал цвета национальной сборной. За свою карьеру трижды становился чемпионом мира, выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В ходе церемонии участникам соревнований и почетным гостям представили фильм о большом спортивном пути титулованного дзюдоиста.