Титулованный дзюдоист из Рязани Михаил Пуляев завершил карьеру

За свою карьеру Михаил Пуляев трижды становился чемпионом мира. Фото: European Judo Union

Дзюдоист Михаил Пуляев из Рязани официально ушел из большого спорта. Он начал работать тренером в родной спортивной школе «Комета», сообщают «Рязанские ведомости».

4 декабря заслуженного мастера спорта России чествовали на торжественном открытии всероссийских юношеских соревнований «Рязанский фестиваль judo» в Академии единоборств. Михаил Пуляев на протяжении 16 лет защищал цвета национальной сборной. За свою карьеру трижды становился чемпионом мира, выступал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

В ходе церемонии участникам соревнований и почетным гостям представили фильм о большом спортивном пути титулованного дзюдоиста.