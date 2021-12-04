Из-за ремонтных работ затруднено движение на улице Семинарской

Из-за ремонта движение на Семинарской встало.

Вечером 4 декабря из-за ремонтных работ на улице Семинарской в Рязани образовалась пробка. Об этом «КП-Рязань» рассказали очевидцы затора.

Люди сообщили, что из-за работ часть проезжей части оказалась перекрыта, а движение транспорта серьезно затруднено. Отмечается, что на некоторое время в пробке застрял автомобиль скорой помощи.

Официальной информации о ходе ремонтных работ к настоящему моменту не поступало.

В пробке застряла скорая.

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