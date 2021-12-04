Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 декабря 2021 14:43

Из-за ремонтных работ затруднено движение на улице Семинарской

Отмечается, что на некоторое время в пробке застряла скорая помощь
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Из-за ремонта движение на Семинарской встало.

Из-за ремонта движение на Семинарской встало.

Вечером 4 декабря из-за ремонтных работ на улице Семинарской в Рязани образовалась пробка. Об этом «КП-Рязань» рассказали очевидцы затора.

Люди сообщили, что из-за работ часть проезжей части оказалась перекрыта, а движение транспорта серьезно затруднено. Отмечается, что на некоторое время в пробке застрял автомобиль скорой помощи.

Официальной информации о ходе ремонтных работ к настоящему моменту не поступало.

В пробке застряла скорая.

В пробке застряла скорая.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!