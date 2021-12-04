Из-за ремонтных работ затруднено движение на улице Семинарской

Из-за ремонта движение на Семинарской встало.
Вечером 4 декабря из-за ремонтных работ на улице Семинарской в Рязани образовалась пробка. Об этом «КП-Рязань» рассказали очевидцы затора.
Люди сообщили, что из-за работ часть проезжей части оказалась перекрыта, а движение транспорта серьезно затруднено. Отмечается, что на некоторое время в пробке застрял автомобиль скорой помощи.
Официальной информации о ходе ремонтных работ к настоящему моменту не поступало.
В пробке застряла скорая.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!