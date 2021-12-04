В Рязанской области обокрали Архангельский храм

Фото: издательство "Пресса".
Ночью 3 декабря неизвестные обокрали Архангельский храм в Пронске. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Сообщается, что в помещение церкви злоумышленники проникли через окно колокольни. Предварительно здание обесточили, а входную дверь разбили кувалдой.
Из храма пропали драгоценности, а также несколько сотен тысяч рублей, хранившихся в церковном сейфе.
«Эти безбожники по ходу брали все, что им попадется под руку – в том числе небольшие иконы, которые выставили на продажу», – рассказала журналистам прихожанка Мария.
Отмечается, что в настоящий момент в церкви идут восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело.