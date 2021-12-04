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Происшествия4 декабря 2021 13:18

В Рязанской области обокрали Архангельский храм

Ночью из церкви в Пронске неизвестные вынесли деньги и ценности
Источник:kp.ru
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Фото: издательство "Пресса".

Фото: издательство "Пресса".

Ночью 3 декабря неизвестные обокрали Архангельский храм в Пронске. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Сообщается, что в помещение церкви злоумышленники проникли через окно колокольни. Предварительно здание обесточили, а входную дверь разбили кувалдой.

Из храма пропали драгоценности, а также несколько сотен тысяч рублей, хранившихся в церковном сейфе.

«Эти безбожники по ходу брали все, что им попадется под руку – в том числе небольшие иконы, которые выставили на продажу», – рассказала журналистам прихожанка Мария.

Отмечается, что в настоящий момент в церкви идут восстановительные работы. Возбуждено уголовное дело.