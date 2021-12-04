В Рязани задержали 19-летнего похитителя люков

Полицейские задержали 19-летнего рязанца, подозреваемого в краже трех люков у торгового центра, расположенного на окраине областного центра.

В дежурную часть обратился представитель ТЦ и сообщил, что ночью с парковки у магазина пропали три люка канализационных колодцев.

«Оперативники предположили, что злоумышленник попытается сдать краденное как вторсырье. Объехав ближайшие пункты приема металлолома, они нашли фрагменты люков, похожих на похищенные», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Получив сведения о продавце, полицейские быстро нашли и задержали злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.

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