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Происшествия4 декабря 2021 11:15

Рязанец врезался в столб, пытаясь скрыться от полицейских

22-летний житель Сасово пытался уехать на LADA Vesta, но сделать этого не смог
Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

4 декабря в Сасове за нарушение правил дорожного движения инспекторы ДПС попытались остановить белую LADA Vesta. Однако, поданным пресс-службы регионального ГИБДД, водитель требования полицейских проигнорировал.

Сотрудники начали преследование нарушителя, требуя через громкую связь его остановиться. Но сделал это он только после того, как не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.

Выяснилось, что за рулем транспорта находился 22-летний житель Сасова. Молодого человека уже неоднократно привлекали за вождение автомобилем без прав, в состоянии алкогольного опьянения, страховки и другие нарушения.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.

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