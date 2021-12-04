Рязанец врезался в столб, пытаясь скрыться от полицейских

Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.
4 декабря в Сасове за нарушение правил дорожного движения инспекторы ДПС попытались остановить белую LADA Vesta. Однако, поданным пресс-службы регионального ГИБДД, водитель требования полицейских проигнорировал.
Сотрудники начали преследование нарушителя, требуя через громкую связь его остановиться. Но сделал это он только после того, как не справился с управлением и врезался в столб линии электропередач.
Выяснилось, что за рулем транспорта находился 22-летний житель Сасова. Молодого человека уже неоднократно привлекали за вождение автомобилем без прав, в состоянии алкогольного опьянения, страховки и другие нарушения.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.
Фото: пресс-служба ГИБДД по Рязанской области.
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