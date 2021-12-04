В Рязани коронавирус продолжает забирать жизни детей войны

В субботу, 4 декабря, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще 20 человек. Вместе с тем в оперативной группе уточнили, что скончались они еще в сентябре 2021 года. До настоящего времени проводились подтверждающие судебно-медицинские экспертизы.

Среди скончавшихся преимущественно люди старшего возраста, в том числе те, кто пережил войну или родился в годы войны.

В списке новых жертв четыре мужчины – 72 года, 75 лет, 81 год, 91 год, а также 16 женщин – 60 лет, 62 года, 64 года, 64 года, 68 лет, 71 год, 71 год, 72 года, 72 года, 74 года, 74 года, 78 лет, 80 лет, 82 года, 83 года, 90 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2046 человек.