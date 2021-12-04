В рязанском Дядьково столкнулись четыре легковушки

Фото: группа "ДТП и ЧП Рязань".

4 декабря на автомобильной дороге в Дядьково столкнулись сразу четыре легковушки. Видеоролик, запечатлевший последствия аварии, опубликовали в группе «ДТП и ЧП Рязань».

На кадрах видно, что из-за столкновения движение по проезжей части затруднено. А на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Официальной информации о пострадавших или причинах аварии к настоящему моменту нет.

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