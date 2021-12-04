В рязанской администрации назначили руководителя управления капстроительства

Назначен исполняющий обязанности начальника городского управления капитального строительства. Им стал Андрей Козлов. Соответствующая запись появилась на сайте администрации Рязани.
До этого Андрей Козлов работал в этом же подразделении в должности заместителя руководителя.
Чиновник пришел на смену Елене Будановой, возглавлявшей управление капстроительства с 2015 года. Она покинула пост 29 ноября и теперь она трудоустроилась директором муниципального предприятия «Хлебзавод №3».
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!