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Общество4 декабря 2021 8:01

В рязанской администрации назначили руководителя управления капстроительства

Исполнять обязанности начальника ведомства поручили Андрею Козлову
Источник:kp.ru
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Назначен исполняющий обязанности начальника городского управления капитального строительства. Им стал Андрей Козлов. Соответствующая запись появилась на сайте администрации Рязани.

До этого Андрей Козлов работал в этом же подразделении в должности заместителя руководителя.

Чиновник пришел на смену Елене Будановой, возглавлявшей управление капстроительства с 2015 года. Она покинула пост 29 ноября и теперь она трудоустроилась директором муниципального предприятия «Хлебзавод №3».

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