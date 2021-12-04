В рязанской администрации назначили руководителя управления капстроительства

Назначен исполняющий обязанности начальника городского управления капитального строительства. Им стал Андрей Козлов. Соответствующая запись появилась на сайте администрации Рязани.

До этого Андрей Козлов работал в этом же подразделении в должности заместителя руководителя.

Чиновник пришел на смену Елене Будановой, возглавлявшей управление капстроительства с 2015 года. Она покинула пост 29 ноября и теперь она трудоустроилась директором муниципального предприятия «Хлебзавод №3».

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