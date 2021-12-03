Неизвестных солдат вспомнили 3 декабря в Рязани и районах области

Во всех районах Рязанской области 3 декабря почтили минутой молчания воинов Великой Отечественной войны, имена которых остались в списках неизвестных. К братским могилам и военным мемориалам возложили цветы, склонили головы в скорбном молчании и произнесли с поклоном слова благодарности.

Так в поселке Александро-Невский в День неизвестного солдата провели митинг. Начался он с освящения недавно установленного памятника скорбной матери – образа склонившейся в ожидании женщины, наспех накинувшей головной платок. Стоит сказать, что памятник установили по программе местных инициатив. Жива еще и свежа у людей память о воинах-освободителях от фашизма.

Чин освящения и панихиду по погибшим служил благочинный Александро-Невского округа протоиерей Аркадий Безбородкин. Пришедшие на митинг жители районного центра почтили минутой молчания всех тех, кто не вернулся с фронтов той кровопролитной войны, чьи останки покоятся в братских могилах, а имена до сих пор неизвестны.