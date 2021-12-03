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Общество3 декабря 2021 14:26

Худшими по выполненным рейсам в Рязани стали перевозчики на пяти маршрутах

Управление транспорта подвело итоги работы коммерческих перевозчиков за ноябрь
Источник:kp.ru
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Управление транспорта администрации Рязани подвело итоги работы коммерческих перевозчиков за ноябрь. В частности, чиновники привели данные о выполнении рейсов.

Худшими в этом отношении, как сообщили на совещании 2 декабря, стали пять фирм и индивидуальных предпринимателей на следующих маршрутах:

- №33 (ООО «Трансавто»);

- №77а (ИП Захаркина Ю.В.);

- №66 (ООО «РязаньПассажирТранс»);

- №42 (ИП Пряхина Ю.А);

- №96 (ИП Евтихина С.И.).

Перевозчикам, водители которых по-прежнему так и норовят устроить «гонки», еще раз напомнили о необходимости останавливаться на каждом остановочном пункте. Обсуждался и ряд других вопросов, в том числе о соблюдении масочного режима.