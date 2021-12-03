В ярославских лесах рязанец жестоко убил лося

В Ярославской области 55-летний рязанец задержан за жесткое убийство лося, сообщает региональное УМВД.

По предварительным данным, мужчина не имел при себе лицензии на отстрел животного. Оперативники вынужден были выехать в служебную командировку в Рязанскую область. «В отделе полиции он во всем признался. У него изъяли зарегистрированное охотничье ружье», - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела по статье УК РФ «Незаконная охота» продолжается.

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