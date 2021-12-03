В Рязани проверили соблюдение масочного режима в транспорте

Фото: пресс-служба администрации Рязани.

В Рязани сотрудники городского управления транспорта и регионального Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в общественном транспорте и на остановках. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Рязани.

В рамках рейда специалисты проверили транспортные объекты в Советском и Октябрьском районах областного центра.

По их итогам с 68 рязанцами провели разъяснительные беседы. Водителям и пассажирам в очередной раз напомнили о необходимости соблюдения мер индивидуальной защиты.

Рейды продолжаются.