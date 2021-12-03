Рязанца обвиняют в финансировании бандформирования

Рязанцу, который финансировал работу организации ХТаШ, продлили срок заключения под стражей до 1 февраля следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Органы предварительного следствия (УФСБ России по Рязанской области) обвиняют его в поддержке радикальных идей исламского экстремизма. В какой-то момент у мужчины возник преступный умысел, чтобы профинансировать деятельность ХТаШ – запрещенной в России организации Хайят Тахрир аш-Шам. К слову, на сайте Советского районного суда данное уточнение не указано.

Постановление о продлении ареста вступило в законную силу.

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