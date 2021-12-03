В центре Рязани столкнулись два легковых автомобиля.

3 декабря на улице Свободы в Рязани столкнулись два легковых автомобиля. Авария случилась на пересечении с улицей Радищева — возле здания городской администрации.

У Ford повреждена передняя часть кузова, у Mitsubishi – задняя. При этом Mitsubishi развернуло.

Оба автомобиля находятся на полосе в сторону улицы Горького. Соответственно, из-за ДТП возникли затруднения движения.

Информации о пострадавших не поступало.