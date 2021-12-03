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Происшествия3 декабря 2021 12:40

В центре Рязани столкнулись два легковых автомобиля

На перекрестке Свободы и Радищева дорогу не поделили Ford и Mitsubishi
Источник:kp.ru
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В центре Рязани столкнулись два легковых автомобиля.

В центре Рязани столкнулись два легковых автомобиля.

3 декабря на улице Свободы в Рязани столкнулись два легковых автомобиля. Авария случилась на пересечении с улицей Радищева — возле здания городской администрации.

У Ford повреждена передняя часть кузова, у Mitsubishi – задняя. При этом Mitsubishi развернуло.

Оба автомобиля находятся на полосе в сторону улицы Горького. Соответственно, из-за ДТП возникли затруднения движения.

Информации о пострадавших не поступало.

Авария случилась на перекрестке улиц Свободы и Радищева .

Авария случилась на перекрестке улиц Свободы и Радищева .