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Общество3 декабря 2021 12:18

На субботу прогнозируют порывистый ветер и ассорти из осадков

Дождь, снег и мокрый снег ожидаются в ночное время. Днем тоже небольшие осадки
Источник:kp.ru
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Дождь, снег и мокрый снег ожидаются в ночное время. Днем тоже небольшие осадки.

Дождь, снег и мокрый снег ожидаются в ночное время. Днем тоже небольшие осадки.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Опубликован прогноз для Рязанской области на 4 декабря 2021 года. Согласно ему, будет пасмурно. В ночь на субботу ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

«Местами налипание мокрого снега», - отмечают метеорологи.

Днем также местами выпадут небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при порывах до 15 м/с.

Температура прогнозируется в пределах -3...+2 градусов, причем как в темное, так и в светлое время суток.