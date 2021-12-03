На субботу прогнозируют порывистый ветер и ассорти из осадков

Дождь, снег и мокрый снег ожидаются в ночное время. Днем тоже небольшие осадки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Опубликован прогноз для Рязанской области на 4 декабря 2021 года. Согласно ему, будет пасмурно. В ночь на субботу ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.

«Местами налипание мокрого снега», - отмечают метеорологи.

Днем также местами выпадут небольшие осадки. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, при порывах до 15 м/с.

Температура прогнозируется в пределах -3...+2 градусов, причем как в темное, так и в светлое время суток.