«Единая Россия» запустила добровольческую акцию «Волонтеры-доноры» по всей стране

Фото: РОО "Единая Россия".

В акции принимают участие депутаты от партии разных уровней, волонтеры, активисты «Единой России».

В Рязанской области старт акции дал председатель комитета по охране здоровья Государственной Думы Дмитрий Хубезов. Парламентарий стал донором в областной клинической больнице.

«Весь мир и наша страна сейчас переживает непростое время – пандемию коронавирусной инфекции. Всегда, когда трудно, на помощь приходит «Единая Россия». Так было почти два года назад, когда началась пандемия. Волонтерские отряды оказывали помощь во многих сферах нашей жизни. Помогают они и сейчас», – написал депутат Госдумы на своей странице в социальных сетях.

По мнению Дмитрия Хубезова, чтобы дефицит донорской крови снизился до безопасного уровня, необходимо не только финансирование, но и включение активного участия граждан.

«Хочу обратиться к вам, уважаемые друзья, однопартийцы, волонтеры, депутаты и просто неравнодушные люди. Сам я сдал кровь в своей родной больнице. Становитесь донорами. Этим вы спасете десятки, сотни, может даже тысячи жизней», – заявил он.

Вместе с парламентарием участниками акции «Волонтеры – доноры» стали руководитель регионального исполкома «Единой России» Сергей Васильев и активисты местного отделения города Рязани.

«Единая Россия» мобилизовала волонтерские центры в регионах в связи с пиковой нагрузкой на систему здравоохранения. По-прежнему остается востребовано автоволонтерство, помощь добровольцев в пунктах вакцинации и выполнение заявок от тех, кто вынужден находиться на самоизоляции.

Волонтеры «Единой России» помогают людям с начала пандемии. Первый волонтерский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге, в течение месяца – во всех регионах страны. Такие центры объединили более 100 тысяч активистов.

Информация предоставлена РОО "Единая Россия".