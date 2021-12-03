Больница им. Семашко объяснила, как найти деньги на лечение тяжелобольных детей в Рязани

Больница имени Семашко в Рязани назвала номер телефона благотворительной службы, которая якобы поможет найти деньги (средства) для лечения тяжелобольного ребенка.

«Порой у родителей не хватает денег на лечение или реабилитацию. Что делать в таком случае? Конечно, не опускать руки», - объявили врачи и дали номер телефона благотворительной службы «Верное направление».

Позвонить в организацию по телефону горячей линии для родителей: 8-800-303-3030 рекомендуется, если человек не может получить или оплатить для своего ребенка:

- лекарства;

- лечение;

- технические средства реабилитации;

- обследования;

- проезд до места лечения;

- проживание во время лечения.

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