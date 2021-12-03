Больница им. Семашко объяснила, как найти деньги на лечение тяжелобольных детей в Рязани

Больница имени Семашко в Рязани назвала номер телефона благотворительной службы, которая якобы поможет найти деньги (средства) для лечения тяжелобольного ребенка.
«Порой у родителей не хватает денег на лечение или реабилитацию. Что делать в таком случае? Конечно, не опускать руки», - объявили врачи и дали номер телефона благотворительной службы «Верное направление».
Позвонить в организацию по телефону горячей линии для родителей: 8-800-303-3030 рекомендуется, если человек не может получить или оплатить для своего ребенка:
- лекарства;
- лечение;
- технические средства реабилитации;
- обследования;
- проезд до места лечения;
- проживание во время лечения.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
- по телефону: (4912) 95-78-87;
- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;
- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».
Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий
И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!